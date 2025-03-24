سفير مصر فى بلجيكا يلتقى الجالية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 09:31 صباحاً - شارك السفير احمد ابو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الاوروبى وحلف الناتو فى حفل الإفطار الرمضاني الذى نظمته "جمعية محبى مصر فى بلجيكا"، بحضور ما يقرب من ٢٠٠ من أبناء الجالية المصرية فى بلجيكا.

وقد عمت الاحتفالية أجواء رمضانية ووطنية أدخلت السعادة على قلوب جميع المشاركين من مختلف الأعمار ، حيث شهد الاحتفال عروضا فنية فولكولورية للتنورة والرقص الشعبى والأغاني المصرية، فضلا عن استعراض عدد من شباب الجالية مواهبهم الفنية من خلال الأغانى الوطنية، وهو ما كان محل تقدير وتفاعل شديد من المشاركين.

هذا، وقد القى السفير أحمد أبو زيد كلمة أكد فيها على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بدعم أبناء الجالية وتمكينهم فى الدول المضيفة، مؤكداً على دورهم الوطنى والثقافى كممثلين لمصر فى مختلف مواقع عملهم وإقامتهم، واستعداد السفارة للاشتراك فى تنظيم فعاليات ثقافية مع تجمعات الجالية فى بلجيكا.

كما حرص السفير المصرى على إبراز جهود الدولة فى التواصل مع المصريين فى الخارج لربطهم بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والزيارات إلى مصر، وتعزيز دورهم التنموي من خلال طرح عدد من المبادرات التى تشجعهم على الاستثمار فى مصر، كطرح اراضى الإسكان والأراضي الاستثمارية والأراضي الزراعية، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

من ناحية اخرى، استعرض السفير ابو زيد جهود التطوير التى تجريها وزارة الخارجية والهجرة فى الخدمات القنصلية، وتبنى خطة متكاملة وطموحة لرقمنة الخدمات القنصلية لتسريع إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن إطلاق مبادرة تسوية الموقف التجنيدى، وإرسال لجان لإصدار بطاقات الرقم القومي. وشجع فى نهاية كلمته أبناء الجالية المصرية على التفاعل الايجابى مع السفارة من خلال تقديم المقترحات والأفكار لتحسين الخدمات أو لتنظيم فعاليات تعزز وتدعم صورة مصر فى المجتمع الأوروبى.