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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: 1.7 مليار دولار استثمارات صينية لإقامة مجمع صناعي في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع العقد النهائي مع مجموعة “شين فينج” الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم تسعة مصانع كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تنفيذ المشروع سيتم على مدار أربع إلى خمس سنوات، وسيركز على صناعات استراتيجية تشمل مكونات السيارات، وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، والصلب المدرفل، مما يعزز من قدرة مصر الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المجمع سيتم إنجازها خلال عامين، تليها المرحلة الثانية في غضون عامين آخرين، مؤكدًا أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري ويعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة.
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