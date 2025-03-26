مدبولي: توقيع اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية، بشأن طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق جاء بعد جهود مكثفة قادتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الطيران الدكتور سامح الحفني، مشيرًا إلى أن IFC، باعتبارها مؤسسة مالية دولية مرموقة، ستساعد في اختيار أفضل الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يحقق طفرة في قطاع السياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاق لا يشمل بيع أصول المطارات، بل يهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والإدارة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.