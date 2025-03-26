العالم اليوم - البرهان يعلن السيطرة على الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 مارس 2025 09:24 مساءً - أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، "تحرير" العاصمة السودانية الخرطوم من قوات الدعم السريع.

وقال البرهان في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان من القصر الرئاسي في الخرطوم "الخرطوم حرة وانتهى الأمر"، وذلك بعدما تمكنت القوات المسلحة السودانية من إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجيش السوداني، عن تحقيق مكاسب وانتصارات في العاصمة الخرطوم، أبرزها كان سيطرته الكاملة على مطار الخرطوم وآخر معسكرات قوات الدعم السريع فيها.

كما سيطر الجيش السبت، على مبنى رئاسة جهاز المخابرات وإدارة المرافق الاستراتيجية في الخرطوم.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش السوداني، أنه سيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم، بعد أن كانت قوات الدعم السريع قد دخلته قبل عامين.