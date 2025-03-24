ديديه ديشامب: قدمنا أداء عالياً أمام منافس قوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 12:55 مساءً - تحدث ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على كرواتيا بركلات الترجيح، أمس الأحد، وقال في تصريحات بعد الفوز: يبقى الأمر المهم هو إيماننا بقدراتنا بعد الأداء الضعيف والنتيجة السلبية في المباراة الأولى، لقد قدمنا أداء عالياً في الإياب أمام منافس قوي

وأضاف: لم أشعر بالتحرر، ولكن أكون سعيداً دائماً بعد كل فوز، ويجب أن نقدر ذلك… يبدو واضحا أن منتخب فرنسا يضم لاعبين مميزين، ولكن هناك نقصاً في الخبرات في ظل وجود العديد من العناصر الشابة، وهذا الفوز سيساعد هذا القوام الشاب في الفترة القادمة.