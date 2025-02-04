في اليوم العالمي للسرطان.. "الصحة" توجه نصائح للوقاية من الأورام السرطانية ضمن المبادرات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:30 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للسرطان وجهت وزارة الصحة والسكان ، نصيحة لكل مواطن ومواطنة للوقاية من مرض السرطان تحت شعار " صحتك وصحة أسرتك تھمنا ومسؤلیتنا "

وقالت في تقرير لها اليوم أنها كل حين تقوم بتقديم إرشادات للمواطنين لحثهم على تشجيع كل مواطن للكشف المبكرعلى أسرته للوقاية من الأورام السرطانية في مبادرات رئیس الجمھوریة .

وقد حدد الاتحاد الدولي يوم 4 فبرايرمن كل عام لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

وأكدت الوزارة أن الدولة مستمرة في مكافحة مرض السرطان من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكروعلاج الأورام السرطانية ( الرئة، القولون، البروستاتا وعنق الرحم) ؛ موضحة بالنسبة لدعم صحة المرأة المصریة متاح بالمبادرات الرئاسية كشف مبكر وعلاج مجانيّ لسرطان الثدي

حيث أن مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي .



