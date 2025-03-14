اتحاد الكرة: البيان المتداول بشأن إعادة مباراة القمة غير صحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 مارس 2025 12:32 مساءً - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن البيان المتداول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى التي كان مقررا لها مساء الثلاثاء الماضي بالدورى، هو بيان غير صحيح ولم يصدر عن مجلس إدارة الاتحاد.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المجلس لم يصدر أي بيانات خلال الساعات الأخيرة ، كما أن رابطة الأندية المحترفة التي تدير المسابقة هي المنوطة باتخاذ القرارات اللازمة تجاه الأحداث التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة والتي لم تقم بسبب غياب الأهلي عن الحضور.

وتنص لائحة رابطة الأندية علي أنه في حالة الانسحاب من مباراة واحدة بالدوري، تكون العقوبات كالتالى :

اعتبار الفريق المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2/0.

- خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

أما في حالة الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمال المسابقة، تكون العقوبات كالتالى :

إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة النهائية من المسابقة، يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم، ويحرم من المشاركة في المسابقة لموسمين قادمين، ويدفع النادي غرامة قدرها 20 مليون جنيه.

يتحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

يتم احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه في جميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، وتلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خلال المرحلة النهائية وحتى الانسحاب.