محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 مارس 2025 02:26 مساءً - توج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول بجائزة لاعب شهر فبراير فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وأعلنت رابطة الدورى الإنجليزى، اليوم الجمعة، تتويج محمد صلاح بالجائزة متفوقا على العديد من اللاعبين المرشحين وهم.. بيتو لاعب إيفرتون، وجين فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، ويانكوبا مينتاه لاعب برايتون، وكذلك جيد سبينس مدافع توتنهام بجانب دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول.

وكتب الحساب الرسمى للرابطة على منصة "إكس": "محمد صلاح لا يعرف التوقف.. الملك المصرى هو أفضل لاعب فى البريميرليج لشهر فبراير".

ابتعد محمد صلاح بصدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 27 هدفًا، متفوقًا بفارق 7 أهداف على أقرب منافسيه هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كما اقترب محمد صلاح من التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز للمرة الثانية مع ليفربول الذى رفع رصيده إلى 70 نقطة متفوقاً بفارق 16 نقطة على أرسنال الذى لديه مباراة أقل، فيما يستعد ليفربول للتتويج بلقب الدورى للمرة الـ 20 فى تاريخه ومعادلة رقم مانشستر يونايتد القياسى.