أمن الدقهلية ينجح في تحرير مواطن اختطفه 5 أشخاص لخلافات مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، من طبيب مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف شقيقه "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة نبروه، حال تواجده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف، وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.