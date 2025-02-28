العالم اليوم - فيديو لمنشق عن فيلق القدس.. خسر أسنانه بسبب تسمم الزرنيخ

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمنشق عن فيلق القدس.. خسر أسنانه بسبب تسمم الزرنيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:24 مساءً - كشفت جابر رجبي المنشق عن فيلق القدس عن مفاجأة "صادمة" خلال لقاء له مع برنامج "السؤال الصعب" على "دوت الخليج".

وقال رجبي إنه تعرض لمحاولة اغتيال بسم الزرنيخ في إيران الأمر الذي ترك إصابات مزمنة في جسده غير قابلة للعلاج.

وأضاف أنه يعاني بسبب التسمم من أوجاع مستمرة وأسنانه سقطت بسبب الزرنيخ ولا يمكن علاجها.

ولفت إلى أنه خضع لـ16 عملية جراحية بوجهه جراء التعرض للمادة السامة.

وانتقل رجبي من مقاتل في صفوف فيلق القدس إلى معارض شرس للنظام الإيراني.

وكان قد شغل مناصب دينية وسياسية وعسكرية بارزة، من بينها تنسيق الفصائل المسلحة الموالية لطهران.