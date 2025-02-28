العالم اليوم - قبل الاجتماع مع زيلينسكي.. ترامب يخفف "الهجمات اللفظية"

انتم الان تتابعون خبر قبل الاجتماع مع زيلينسكي.. ترامب يخفف "الهجمات اللفظية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:24 مساءً - قال موقع "أكسيوس" الأميركي إنه بعد أسبوعين من الهجمات اللفظية، خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل اجتماع مهم بين الزعيمين يوم الجمعة.

سيزور زيلينسكي البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأوكرانية وغيرها من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز.

وتأتي الزيارة وسط جهود تبذلها إدارة ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، على أن يتبع ذلك مفاوضات سلام.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في مقابلة مع "أكسيوس" إنها شعرت "بعدم الارتياح" لسماع الرئيس ترامب ومسؤولين أميركيين كبار آخرين في الأسابيع الأخيرة "يكررون الروايات الروسية ونقاط الحديث" حول الحرب في أوكرانيا.

وقلّل ترامب، الخميس، من أهمية وصفه قبل بضعة أيام نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور"، مؤكّدا أنّه يكنّ له "الكثير من الاحترام".

ولدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سأل صحفيون الرئيس الأميركي عن الوصف الذي أطلقه على زيلينسكي في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي فأجاب: "هل قلت ذلك فعلا؟ لا أصدق أنني قلت ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنّنا سنعقد اجتماعا جيّدا جدّا صباح غد. سنتّفق جيّدا".

ولاحقا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر أعقب محادثاتهما في المكتب البيضاوي، قال ترامب عن زيلينسكي: "أكنّ له الكثير من الاحترام".

ولطالما انتقد ترامب المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا في عهد سلفه جو بايدن وبلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وشدّد ترامب في الأيام الأخيرة من وتيرة انتقاده لزيلينسكي وصولا إلى اتّهامه الرئيس الأوكراني بأنّه "ديكتاتور" يحكم بلاده "دون انتخابات".