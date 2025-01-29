وزير الخارجية يشدد في اتصال مع نظيره الأمريكي على أهمية عدم المساس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 11:32 صباحاً - شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال جرى مع "ماركو روبيو" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ويرفض النقل أو التهجير خارجها.. مؤكدًا ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الوزيرين تناولا الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات بما يسهم في توطيد الشراكة ويعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.

وقال المتحدث "إن الوزيرين استعرضا تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة أطراف الاتفاق على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث، بما يسهم في تبادل الرهائن والأسرى، ويسمح للشعب الفلسطيني الشقيق بالعودة إلى منازلهم، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع، وذلك كخطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار وبلورة أفق سياسي يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادًا لحل الدولتين ووفقًا للشرعية الدولية.