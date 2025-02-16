مندوب فلسطين بالجامعة العربية يشيد بجهود مصر الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 10:28 صباحاً - أشاد السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية بجهود جمهورية مصر العربية، بما في ذلك وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري على دعم وتأييد الشعب الفلسطيني والعمل على إنقاذ حياة جرحى ومرضى قطاع غزة، وفتح أبواب المستشفيات المصرية، وتذليل كافة العقبات للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني حتى يتعافوا ويعودوا إلى وطنهم بسلام.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير الفلسطيني في زيارة وفد جامعة الدول العربية ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي أمس إلى معبر رفح ومدينة العريش؛ لتفقد آليات إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد السفير مهند العكلوك، أن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، يتطلب كسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض عليه منذ أكثر من 16 شهرًا، وتضافر الجهود لتنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك سرعة إدخال المساعدات والمأوى المؤقت والمعدات الثقيلة لإزالة الركام.

واصطحب الوفد معه 20 شاحنة محملة بزنة 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.

وزار الوفد مخازن الهلال الأحمر المصري ومستشفى العريش، حيث التقى مع عدد من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.