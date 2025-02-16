شخص يسحل طليقته وشقيقتها بسيارته أمام محكمة الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 11:24 صباحاً - تعرضت سيدة وشقيقتها للسحل على يد طليق المجني عليها الأولى، حيث سحلهما المتهم بسيارته، نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابتهما بكسور وجروح، أمام محكمة الأسرة، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة سيدتين أمام محكمة الأسرة، في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، أن سيدة وشقيقتها وطليق الأولى، التقوا بمحكمة الأسرة، بسب إقامة الأولى دعوى قضائية ضده خاصة بالنفقة، بعد انفصالهما، ونشب خلاف بينهم، مما دفع المتهم لسحل طليقته وشقيقتها بسيارته في الشارع لعدة أمتار.

تسبب الحادث في إصابة السيدتين، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث تعرضتا لإصابات كسور وجروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.