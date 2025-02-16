اقلاع الطائرة الإغاثية الـ27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 11:23 صباحاً - أقلعت اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ40 طنا من المواد الطبية لدعم المنظومة الصحية في سوريا بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الاقلاع استمرار الجمعية وبقية الجمعيات في مد الجسر الجوي بكافة المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة.

وقال الصالح إن هذه المساعدات التي تأتي امتثالا للتوجيهات السامية تعكس تاريخ البلاد الإنساني في إغاثة الدول والشعوب مثمنا جهود الجهات الرسمية في تسهيل رحلات حملة (الكويت بجانبكم).

ومن جهته أكد نائب مدير عام الجمعية المشرف العام على الحملات الإغاثية المشتركة عمر الثويني في تصريح مماثل أن الكويت حريصة على القيام بدورها الإنساني في مساعدة الأشقاء في سوريا مبينا أن هذه الرحلة تتضمن مواد طبية أساسية من أسرة وأجهزة توليد الأكسجين وغيرها لدعم وزارة الصحة السورية.