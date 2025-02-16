الكويت تدين الاعتداء على قوات «يونيفيل» في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 10:28 صباحاً - - ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والأطراف المعنية مع الحكومة اللبنانية لضمان حفظ الأمن والاستقرار

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن إدانة دولة الكويت الشديدة للاعتداء الذي استهدف قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وأدى إلى إصابة أحد عناصرها.

وإذ تجدد دولة الكويت رفضها القاطع لكل أشكال الاعتداءات والعنف ضد قوات الأمم المتحدة، لتؤكد أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار رقم 1701.

وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والأطراف المعنية مع الحكومة اللبنانية لضمان حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.