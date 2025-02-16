ليساندرو مارتينيز: شعرت بالخوف والعجز .. وسأبذل قصارى جهدي في عملية إعادة التأهيل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 11:47 صباحاً - أكد ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، أنه شعر بالحزن والعجز وانعدام الأمان بعد الإصابة القاسية التي تعرض لها (قطع في الرباط الصليبي).

مارتينيز تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع اليونايتد في لقاء كريستال بالاس، في وقت سابق من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي.

وكتب مارتينيز عبر حسابه على منصة “إنستجرام”: “اليوم وبعد أن مررت بعدة أيام عاصفة سمحت لنفسي خلالها بتقبل شعور الحزن والعجز وانعدام الأمان والخوف واختلال التوازن العاطفي العميق، أتواصل الآن مجدداً مع جوهري وقيمي، وهذا يساعدني على رؤية الأمور من منظور أكثر لطفاً وإيجابية”.

وأضاف: “أشعر بالامتنان الكبير للعمل الكبير والدعم الهائل من مانشستر يونايتد والاتحاد الأرجنتيني وأصدقائي وزملائي في الفريق، وكل من خصص الوقت لإرسال رسالة تشجيع لي”.

وأتم: “سارت الجراحة بشكل مثالي، حان الآن الوقت لأبذل قصارى جهدي بكل قلبي وروحي في عملية إعادة التأهيل”.