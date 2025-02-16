برشلونة يعمل على تجديد عقد جول كوندي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 11:47 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يعمل على تجديد عقد مدافعه الفرنسي، جول كوندي، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك كوندي عقداً مع النادي الكتالوني، حتى صيف 2027، ولديه شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة يريد تجديد عقد كوندي، حتى 2030، ضمن سياسته للحفاظ على ركائز الفريق.

جدير بالذكر، أن كوندي انضم لصفوف برشلونة، صيف 2022، قادماً من إشبيلية.