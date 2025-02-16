جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة أعمال التجديد والتطوير بالمستشفى الشمالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 10:28 صباحاً - عميد المعهد يقدم شرحا تفصيليا لأعمال تجديد وتطوير الدور السادس بالمستشفى الشمالي الذي يشمل غرف عزل وإقامة للمرضى وأخرى للأطباء والصيادلة والإداريين وصيدلية لتحضير العلاج التدعيمي والجرعات الكيماوية، وذلك توفير أقصى درجات الأمان والرعاية الصحية.

رئيس الجامعة يتابع ما تم بشأن تجديد أنظمة الحماية المدنية التي تعمل بمنظومة رقمية، وتطوير شامل للمطبخ وتوسعة طاقته لخدمة المستشفيات الخارجية للمعهد.

أحدث غرفة إشعاع لعلاج الأورام بنظام التتبع لتوصيل أقصى جرعة علاجية مع حماية الأنسجة، وهو يماثل جهاز علاج أورام المخ ويحدد الموقع الدقيق للإشعاع ليقلل أضرار الأنسجة.

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالمعهد القومي للأورام الكائن بمنطقة فم الخليج، وذلك لمتابعة أعمال التطوير والتجديد التي تمت بالدور السادس بالمستشفي الشمالي بالمعهد، والمطبخ الرئيسي، وقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد، والدكتور طارق خيري وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا قدري مدير عام مستشفيات المعهد، والدكتورة رنا حمدى نائب مدير المستشفيات، والدكتورة علا خورشيد رئيس قسم علاج الأورام بالمعهد، وعدد من أساتذة المعهد.

واستمع رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد، عن أعمال التطوير والتجديد التي تتم بالمستشفى وتُعد نقلة نوعية في العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وتشمل عمليات التطوير، تجديد الدور السادس بالمستشفي الشمالي والذي يتكون من 8 غرف للمرضي وغرفة عزل للمرضي منقوصي المناعة المصابين بأمراض مُعدية عن طريق الهواء، وتجديد الغرف بما يتوافق مع الكود المصري للمستشفيات لتوفير أقصي درجات الأمان والرعاية الصحية لمرضي الأورام.

كما يتضمن الدور السادس، صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج التدعيمي لمرضي الجراحة وجرعات العلاج الكيماوي، وهي تعمل كصيدلية تدعيمية للصيدلية الإكلينيكية الرئيسية بالمعهد، كما تم التجديد الكامل لأنظمة الحماية المدنية ومكافحة الحرائق، مع مراعاة أن يعمل الدور بالكامل وفق المنظومة الرقمية.

كما شملت عمليات التطوير، تجديد المطبخ المركزي بالمعهد وتوسعته، مع مراعاة التهوية واتباع أعلى درجات الجودة والأمان ومكافحة العدوي، وأن يقوم المطبخ بخدمة مستشفى الثدي بالتجمع الأول لحين الإنتهاء من تجهيز المطبخ الخاص بها.

كما تفقد رئيس جامعة القاهرة، قسم علاج الأورام بالإشعاع وتعرف علي مواصفات الجهاز الإشعاعي (linac) الذي تم تجهيزه بخاصية علاج الأورام بنظام التتبع مما يسمح بتوصيل أقصى جرعة علاج للأورام مع حماية الأنسجة المحيطة به، ويتميز بخاصية العلاج بالجرعات عالية التجزئة مما يجعله يُماثل جهاز الجاما ناليف في علاج أورام المخ، وجهاز السايبر نايف في علاج أورام الرئة والبروستاتا والكبد.

كما تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، غرفة الـBrachytherapy ، وهو نوع من العلاج الإشعاعي يتم فيه وضع مصدر إشعاعي بالقرب من الورم أو داخله مباشرة، ويتم هذا الإجراء بإستخدام تقنيات التصوير الطبي، كما يساعد في تحديد الموقع الدقيق للإشعاع مما يزيد من فعاليته ويقلل من الأضرار التي قد تلحق بالأنسجة السليمة، وهو يُستخدم في علاج سرطانات البروستاتا وعنق الرحم والثدي، ويُعد علاج فعال لبعض الاورام التي يصعب استهدافها بالإشعاع التقليدي، ويركز الجرعة على الورم فقط مما يقلل من التأثيرات الجانبية مقارنة بالإشعاع الخارجي.