بتوجيهات الوزير جبران : رصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 11:32 صباحاً - مفاوضات ودية ناجحة..تدريب مهني ..فرص عمل ..توعية بالحقوق والواجبات في مواقع العمل..

-الأربعاء 29 يناير 2025

1- مديرية العمل بالقاهر ة

ندوة توعية للعاملين بمدرسة الدار البيضاء و الإنجيلية بحدائق القبة

عقدت مديرية العمل بالقاهرة ندوة توعوية تحت شعار سلامتك تهمنا، لعدد 13 عامل بمقر مدرسة الدار البيضاء والإنجيلية، وذلك من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بحدائق القبة.وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية أن الندوة تأتي ضمن توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية وأهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية خطط الطوارئ بالمنشآت، حيث تناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات شملت (مفهوم السلامة والصحة المهنية، تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة، كيفية استخدام وسائل الحماية ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجه المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل، جاء ذلك بحضور نسرين ميشيل مدير المكتب.

2- الأسكندرية

متابعة الدورات التدريبية بالتعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي

قام المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية بالتوجه إلى معهد الساليزيان دون بوسكو الإيطالي فرع الإسكندرية، لمتابعة تدريب الدفعة الثانية وعددها 120 متدرب أثناء دورات اللغة الانجليزية واللغة الإيطالية، وكذلك التنسيق لبدء استقبال الدفعة الثالثة، وأوضح وكيل المديرية أنه يتم تدريب الشباب طبقا للبروتوكول على مهن جديده يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث يتم تدريب الشباب على مهارات اللغة الإنجليزية والإيطالية، على مدار شهر نصف، وأضاف وكيل المديرية، أن المنحة تشمل دورة فنية من اختيار المتدرب، دورة لغوية ما بين (لغة إنجليزية أو إيطالية)، إلى جانب الحصول على دورة مهارات الحياة ومهارات التوظيف المرتبطة بالوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف، مهارات التواصل وتنظيم الوقت وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة إلى جانب تعلم إجراء مقابلات العمل.

3- مديرية العمل بكفر الشيخ

ختام فعاليات البرنامج التدريبي للحاسب الآلي بمركز التدريب المهني بفوة

اختتمت مديرية العمل بكفر الشيخ فعاليات البرنامج التدريبي في مجال الحاسب الآلي بمركز التدريب المهني بفوة، والذي تم خلاله تدريب 10 متدربين من الشباب والفتيات على مهارات برامج الحاسب الآلي لمدة 30 يوم بواقع 150 ساعة تدريبية، كما تم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين للوقوف على مستوى استيعابهم للمحتوى التدريبي خلال مدة التدريب والاستفادة التي حققها البرنامج لتنمية مهاراتهم في التعامل مع برامج الحاسب الآلي المختلفة.وقال الدكتور حسن هيكل مدير المديرية أن البرنامج يأتي في إطار حرص الدولة ووزارة العمل على تنمية مهارات الشباب وتقديم برامج تدريبية متخصصة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي وتوفير حياة كريمة لأبناء مصر، كما أعرب المتدربون عن تقديرهم لكافة الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير البرامج التدريبية بالمجان وخاصة في مجالات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والتي تعد من أهم المجالات في عصرنا الحالي.

4- مديرية العمل بالشرقية

ختام ورشة العمل للتدريب على الخياطة والحياكة بالوحدة المتنقلة بقرية شبرا العنب

اختتمت مديرية عمل الشرقية فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المديرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، لعدد 10 متدربات بقسم التفصيل والحياكة بالعربة المتنقلة بقرية شبرا العنب بمنيا القمح.وتفقد أحمد عبدالهادي وكيل الوزارة سير الاختبار العملي لإتمام نهاية البرنامج التدريبي والذي استمر لمدة 150 ساعة تدريبية، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يساهم في مساعدة الشباب لطرق باب ريادة الأعمال، كما أشاد محمد عباس نائب مدير الجهاز بالشرقية، بالدور الواضح لوزارة العمل والتي تعد من أهم الوزارات التي اتجهت إلي تطبيق برنامج نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، جاء ذلك بحضور خالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية و عبد الناصر عبد الشفيع مدير مكتب عمل منيا القمح، محمد الجبالي رئيس قسم التفصيل بالعربة المتنقلة و محمد عامر مفتش بمكتب عمل منيا القمح.

5- مديرية العمل بقنا

ندوتين للتوعية بحقوق الطفل ومناهضة التمييز

عقدت مديرية العمل بقنا ندوة للتوعية بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 بجمعية نادي رجال الأعمال بمدينة نجع حمادي، وذلك بحضور هدى عبد الله، مسئول الطفل، والتي قدمت شرحا وافيا حول أهمية القرار وأهدافه ودوره في حماية حقوق الطفل في بيئة العمل، كما نظمت المديرية ندوة بوحدة التدريب الثابتة بمدينة نجع حمادي للتعريف بإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 والخاصة بمناهضة التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي حاضرت فيها حسناء حسن مسئول المرأة، حيث تناولت الجوانب المختلفة للاتفاقية وأهمية تحقيق المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل.وأوضح أحمد جابر عبد الباسط مدير المديرية أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الجهود وزارة العمل والمديرية لتعزيز التوعية بالحقوق والواجبات العمالية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة والمساواة في سوق العمل.

6- مديرية العمل بالمنيا

إجراء الاختبارات النظرية والعملية لـ 45 متدرب على مهن مختلفة

نظمت مديرية العمل بالمنيا الاختبارات النظرية والعملية للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة وذلك لعدد 2 دورة تدريبية بإجمالي حضور عدد 30 متدربة، إلى جانب إجراء الاختبارات لعدد 15 متدرب على مهنة التبريد والتكييف، وذلك بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية. وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن المديرية مستمرة في تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بتكثيف الدورات المجانية للشباب والفتيات وتزويدهم بمهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل، جاء ذلك بحضور أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة وعماد حمدي مدير مركز التدريب.

7- مديرية العمل بأسيوط

ختام برامج تدريبية مجانية لتأهيل الشباب والفتيات وتسليم جوائز للمتميزين

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن ختام البرنامج التدريبي المجاني على مهنتي "التفصيل والخياطة" لعدد 15 متدربة، والتوصيلات الكهربائية لعدد 9 متدربين من شباب وفتيات قرى مركز أبو تيج، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة والتي تم توجيها لتخدم قُرى المركز في الوقت الحالي، وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية تلك الدورات التدريبية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، والتي تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين، فضلاً عن تدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في ضوء مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.وفي ذات السياق قام مدير المديرية بتسليم عدد 2 من ماكينات الخياطة للمتميزات من المتدربات بالبرنامج التفصيل والخياطة، بالإضافة إلى عدد 1 حقيبة معدات توصيلات كهربائية، وذلك تقديراً ودعماً لجهودهم وتميزهم، وتجدر الإشارة إلى أن المتدرب في نهاية البرنامج التدريبي يحصل على شهادة معتمدة من الوزارة تفيد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح، تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، بالإضافة إلى أنه بمقتضاها يتم توفير فرص عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها،جاء ذلك بحضور محمد حسين مدير منطقة عمل أبو تيج.

8- مديرية العمل بجنوب سيناء

ندوة توعوية بقانون العمل لعمال مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء..

نظم مكتب عمل طور سيناء ندوة عمالية للتوعية بقانون العمل رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣، وذلك للعاملين بالشركات العاملة بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، وأشارت وفاء نجاح مدير المديرية إلى أن الندوة ناقشت عدد من الموضوعات حول قانون العمل منها (عقد العمل وما يجب أن يتضمنه من بيانات وشروط صحيحة، عدم وجود بنود تخالف صحيح القانون ولو باتفاق الطرفين، عدد ساعات العمل طبقا للقانون ، التشغيل الإضافي ومبرراته وكيفية احتساب الأجر الخاص به، الإجازات المستحقة للعمال ومدتها، الإجازات الرسمية، واجبات العمال، إلى جانب الاستماع إلى الأسئلة التي طرحها العمال أثناء الندوة والرد عليها،جاء ذلك بحضور ولاء مختار مدير إدارة الرعاية بالمديرية و رحاب صالح مدير مكتب عمل طور سيناء.

9- مديرية العمل بالدقهلية

ندوة للتوعية بقانون العمل بأحد المصانع بميت غمر

عقد مكتب عمل ميت غمر التابع لمديري العمل بالدقهلية ندوة للتوعية بقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك للعاملين بمصنع الصوفي للبلاط الآلي بباشالوش بميت غمر، وأوضح المستشار أحمد رجائي مدير المديرية، أن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بضرورة توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي أقرها القانون، حيث ناقشت الندوة أبرز تلك الحقوق والواجبات ومنها (صيغة عقد العمل الصحيح وما يشترط أن يتضمنه من بيانات وعدم وجود بنود تخالف صحيح القانون ولو باتفاق الطرفين، إلى جانب توضيح عدد ساعات العمل طبقا للقانون وكيفية التشغيل الإضافي ومبرراته وكيفية احتساب الأجر الخاص به، كما تم إيضاح كيفية الحصول على الإجازات للعمال ومدتها وواجبات العمال،جاء ذلك بحضور أمل البدري مدير المنطقة، خالد غيث مدير المكتب ومها عبد الحفيظ مفتش المكتب.

10- مديرية العمل بالإسماعيلية

ضمن مبادرة التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

لقاء مع شركة متخصصة في صناعة المنسوجات لبحث توفير فرص عمل للشباب ،استقبل حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وفداً من شركة "فان يونج" الرائدة في مجال صناعة المنسوجات الجاهزة. تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الشركة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظة الإسماعيلية وتوسيع نطاق أعمالها في مصر.وأوضح مدير المديرية، بأن اللقاء بحث آليات التعاون بين الشركة والمديرية، وتسليط الضوء على أهمية توفير فرص عمل للشباب في المحافظة، وضم وفد شركة فان يونج كلا من : إبراهيم سعيد مدير شئون العاملين، مصطفى محمود مسؤول التوظيف، أحمد صبري مدير الحسابات. والجدير بالذكر بأن شركة "فان يونج" إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال المنسوجات، حيث تمتلك مصنعاً ضخماً بمساحة 120 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة الاقتصادية، ويعمل به حالياً 800 عامل. وتهدف الشركة من خلال هذه الزيارة إلى زيادة عدد العاملين لديها وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية، خاصة في ظل الكفاءات الموجودة بالمحافظة.وحضر اللقاء من جانب المديرية اسماء زكي وكيلة المديرية ، سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي ، نجاة رؤوف مديرة إدارة التشغيل ، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ..

واضاف مدير المديرية بأنه تؤكد هذه الزيارة حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، كما تؤكد على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.