تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري في الجولة العاشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 11:33 صباحاً - قبل 48 ساعة من إنطلاق مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، أصبح فريق بيراميدز مُتصدراً جدول المسابقة مُستغلاً تعثر قطبي الكرة المصرية ، الأهلي و الزمالك فقد تعادل الأول 1-1 مع فاركو مساء الأربعاء ثم خسر الزمالك من مودرن سبورت بهدف نظيف أمس الخميس، كما تعثر فريق المصري بالخسارة من بتروجت 1-2 بالجولة ذاتها.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة الأحد المقبل بـ4 مواجهات أبرزها ، الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساءً بإستاد القاهرة.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة جدول ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة