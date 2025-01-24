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تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري في الجولة العاشرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 11:33 صباحاً - قبل 48 ساعة من إنطلاق مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، أصبح فريق بيراميدز مُتصدراً جدول المسابقة مُستغلاً تعثر  قطبي الكرة المصرية ،  و الزمالك فقد تعادل الأول 1-1 مع فاركو مساء الأربعاء ثم خسر الزمالك من مودرن سبورت بهدف نظيف أمس الخميس، كما تعثر فريق المصري بالخسارة من بتروجت 1-2 بالجولة ذاتها.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة الأحد المقبل بـ4 مواجهات أبرزها ، الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساءً بإستاد القاهرة.

 

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة
مواعيد مباريات الجولة العاشرة للدورى المصرى  الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..4 عصراًطلائع الجيش & فاركو..4 عصراً

الأهلى & بيراميدز..7 مساءغزل المحلة & سيراميكا ..7 مساءالاثنين 27 يناير

الزمالك & الجونة..4 عصراًالمصري البورسعيدى & انبى..7 مساء

حرس الحدود & مودرن سبورت ..7 مساءالثلاثاء 28 ينايرالبنك الأهلى & بتروجت..4 عصراً

سموحة & زد اف سى ..7 مساءالقناة الناقلة للدوري المصريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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