ضبط سائق "ميكروباص" تعدى على سيدة فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سائق مقيم بدائرة القسم"، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.