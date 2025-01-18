القبض على 3 سيدات لوقوفهن بجوار مدرسة في المنوفية لتلقين ذويهن إجابات إحدى المواد الدراسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 07:31 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية، بشأن قيام 3 سيدات بالوقوف بالطريق العام بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وتلقين ذويهن إجابات إمتحان إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 18 يناير الجاري قامت الخدمات الأمنية المعينة بنطاق المدرسة المشار إليها بضبط السيدات الظاهرات بمقطع الفيديو، وهن مقيمات بدائرة المركز، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة لمساعدة ذويهن في إجابات أسئلة إمتحان المادة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.