محمد صلاح يتلقى عرضًا من الهلال السعودي بـ65 مليون إسترليني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 03:37 مساءً - أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما لضم النجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح رفقة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، إذ يحق للاعب المصري التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت الصحيفة البريطانية، اليوم الخميس، عن أن نادي الهلال قدّم عرضًا للنجم المصري محمد صلاح لمدة موسمين، سيحصل خلالها على 65 مليون جنيه إسترليني.

وسيتقاضى محمد صلاح راتبا أسبوعيا يقدر بـ600 ألف جنيه إسترليني، أي ضعف راتبه تقريبًا مع ليفربول، حيث يتقاضى في ناديه الإنجليزي 350 ألف جنيه إسترليني، وشارك محمد صلاح في 29 مباراة بكافة المسابقات مع ليفربول خلال الموسم الجاري، وسجل 21 هدفًا فيما صنع 17 تمريرة حاسمة.