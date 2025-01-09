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أحمد جودة - القاهرة - رسميًا تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بداية من العام المقبل..منهج جديد وتقيم حديث… شهادة البكالوريا المصرية نقلة نوعية للتعليم الثانوي.

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تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديدة بديل الثانويه العامه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نظام جديد للتعليم الثانوي العام تحت مسمى "شهادة البكالوريا المصرية"، ليصبح بديلًا لنظام الثانوية العامة التقليدي.

يهدف هذا النظام إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم من خلال تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، مع اعتماد منهجيات التعلم متعدد التخصصات التي تجمع بين المواد العلمية، الأدبية، والفنية.

مراحل شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانويه العامه

يتضمن النظام مرحلتين رئيسيتين:

1. المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): تشمل موادًا مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

كما تضاف مواد خارج المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

2. المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): تعتمد على التخصصات التي يختارها الطلاب، حيث تدرس مواد أساسية مثل اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد التخصص.

وزير التعليم

مواد التخصص في المرحلة الرئيسية بنظام البكالوريا المصرية الجديدة

• الطب وعلوم الحياة: الرياضيات والفيزياء (الصف الثاني)، الأحياء والكيمياء (الصف الثالث).

• الهندسة وعلوم الحساب: الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم.

• الأعمال: الاقتصاد والرياضيات.

• الآداب والفنون: الجغرافيا والإحصاء بمستوى متقدم.

مزايا وخصائص نظام البكالوريا المصرية الجديدة فرص امتحانية متعددة للطالب

يتاح للطلاب فرصتان سنويًا للامتحانات؛ الأولى مجانية، بينما تفرض رسوم 500 جنيه للمحاولات الإضافية.

حساب المجموع النهائي: يحتسب المجموع من 100 درجة لكل مادة، ويشمل نتائج كل المحاولات التي يؤديها الطالب.

تنوع المسارات: حيث يمكن للطالب دراسة مواد إضافية بعد إنهاء المسار الأساسي لتوسيع خياراته المستقبلية.

كما يتميز النظام باعتراف دولي يتيح فرصًا متعددة في التعليم الجامعي محليًا ودوليًا.

نظام متطور يقود المستقبل يمثل نظام شهادة البكالوريا المصرية خطوة جريئة نحو تطوير التعليم في مصر، إذ يعكس رؤية متجددة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وعصر المعرفة.