نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع سير العمل بالفترة المسائية في مستشفى التحرير العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أطقم العمل بالنوبتجية المسائية بمستشفى التحرير العام بإمبابة خلال زيارة ليلية لمتابعة سير العمل بالمستشفى وإنتظام إستقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات والعناية المركزة والرعاية المتوسطة والأطفال والحضانات والغسيل الكلوى ومحطات المياه المغذية لها ووحدة النفايات الخطرة.

وخلال الزيارة راجع محافظ الجيزة كشوف الصيانة والأعطال وتسجيل الحالات وحضور الأطقم الطبية للإطمئنان على إنتظام تواجد الأطباء ومعاونيهم بكل قسم، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة أنظمة الحريق بالمستشفى وكذا دعم أنظمة الإضاءة بعدد من الأقسام.

كما وجه المحافظ مدير المديرية بالتنسيق مع اجهزة المحافظة لبحث إحتياجات كافة المستشفيات بنطاق المحافظة من المقاعد الخاصة بإنتظار المرضى وذويهم وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها بالصورة التى تليق بالمواطنين وتراعى إحتياجات الحالات المرضية من المترددين عليها.

كما حرص النجار على متابعة جانب من أعمال الصيانة الجارية بالمستشفى مؤكدًا على إستعداد المحافظة للتعاون فى إنهاء عدد من المراحل العالقة لسرعة إنهاء الأعمال.

كما أستمع المحافظ لأراء المواطنين من المترددين على المستشفى حول الخدمات ومستوى الرعاية المقدمة لهم، ومدى توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة.

رافق المحافظ الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

IMG-20250108-WA0074

IMG-20250108-WA0073

IMG-20250108-WA0071

IMG-20250108-WA0070

IMG-20250108-WA0066

IMG-20250108-WA0072

IMG-20250108-WA0068

IMG-20250108-WA0067

IMG-20250108-WA0062

IMG-20250108-WA0069

IMG-20250108-WA0064