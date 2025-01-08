صحف أوروبية تكشف تفاصيل صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 08:29 مساءً - كشف الصحفى الإيطالى فابريزيو رومانو تفاصيل جديدة عن صفقة انتقال عمر مرموش لاعب منتخب مصر من أينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتى الإنجليزى، مشيرًا إلى أن الدولى المصرى حسم أمره بالموافقة على الانتقال إلى حامل لقب الدورى الإنجليزى.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "نادى مانشستر سيتي أعد عرضه الرسمي لإرساله إلى أينتراخت فرانكفورت لضم عمر مرموش خلال انتقالات يناير."

وتابع قائلا: "المناقشات جارية بالفعل من جانب اللاعب، حيث يرغب عمر مرموش في الانتقال إلى مانشستر سيتي."

واختتم رومانو قائلا: "الآن الأمر متروك لناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت لحسم الصفقة."

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق أن نادى مانشستر سيتي يضغط من أجل حسم صفقة التعاقد مع الدولى المصرى عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يسعى لعقد صفقة في يناير بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، المهاجم متعدد الاستخدامات من آينتراخت فرانكفورت.

وأضافت الصحيفة أن مرموش سيكلف النادي حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في سعيه لمواصلة مطاردة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سلسلة كارثية على مدى الشهرين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يرى أن اللاعب قادر على التألق في الدوري الإنجليزي بفضل سرعته وقدرته على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.

وأوضحت الصحيفة أن فريق المدرب بيب جوارديولا يحاول تعزيز عدد من المراكز التي ضعفت بسبب سلسلة من الإصابات للاعبين الأساسيين، مضيفة أن مرموش هو الخيار الأمثل للاعب هجومي يمكنه الأداء في عدة مراكز.

سجل مرموش 18 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 24 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن في موسم 2024-25.

ويبلغ رصيد عمر مرموش من الأهداف الـ13 في الدوري الألماني 13 هدفا، وهو أقل بهدف واحد فقط من أهداف هاري كين نجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي والذي يبلغ 14 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.