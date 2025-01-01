نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بث قناة النيل للأخبار على إف إم.. “المسلماني”؛ نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أسرة قناة النيل للأخبار؛ بمناسبة بدء البث الإذاعي للقناة علي موجات إف إم، والذي انطلق الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2025، على موجة FM تردد 102.7MHz، في خطوة وصفها المراقبون بأنها مهمة، وأنها ستحدث نقلة كبيرة في مجال انتشار القناة وتأثيرها.

وأضاف رئيس الهيئة: “إننا ندرك وجود بعض الاختلاف بين البث الإذاعي والبث التليفزيوني، كما ندرك وجود بعض الفراغات نتيجة اعتماد صور أو جرافيك أو فواصل، وكذلك وجود مواد مرئية غير صوتية، أو مواد فيلمية مترجمة علي الشاشة وناطقة بغير العربية، ويعمل فريق النيل للأخبار علي مواجهة ذلك بحلول تدريجية مدروسة، من أجل تقديم خدمة تليفزيونية وإذاعية متكاملة”.