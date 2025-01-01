حالة الطقس اليوم.. استقرار في الأجواء وانحسار فرص سقوط الأمطار

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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم حالة الطقس، استقرار في الأجواء وانحسار فرص سقوط الأمطار.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات الحالية ليوم الأربعاء الموافق 1يناير 2025.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود استقرار في الأجواء وانحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن هذا الاستقرار للحالة الجوية يعم على باقى الأنحاء.

حيث تشير درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم إلى 19 درجة مئوية.

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من يوم 1 يناير وحتى يوم 6 يناير.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس يوم غد الخميس 2 يناير 2025، وحتى يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بجانب وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة الطقس ليوم الأحد والأثنين الموافق 5، 6 يناير 2025، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بجانب وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.