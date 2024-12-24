نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وظائف شاغرة لمعيدين في بعض الجامعات الحكومية.. الشروط وكيفية التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد التخرج يكون العمل بالجامعة حلم الكثير من الطلاب، وعندما يتم إعلان وظائف شاغرة لمعيدين يتسارعون لتقديم أوراقهم خاصة عند توافر شروط القبول التي تضعها الجامعة، ومنذ ساعات أعلنت بوابة الوظائف الحكومية توافر فرص عمل في بعض الجامعات كمعيدين.

وكشفت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن تفاصيل وظائف معيدين في بعض الجامعات، وأبرز الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

وظائف معيدين بالجامعات

ومن وظائف المعيدين المطلوبة هي فرص عمل في جامعة أسيوط قسمي (أشعة الأورام التشخيصية - جراحة الأورام).

ومن شروط التقديم على وظائف المعيدين ما يلي:

أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.

أن يكون حاصلا علي تقدير جيد علي الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ومع ذلك إذا لم يوجد من المتقدمين للإعلان من هو حاصل علي تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا.

أن يكون المتقدم قد أمضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز) في إحدى المستشفيات الجامعية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

أن يكون المتقدم من خريجي كلية الطب البشري.

يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضي سنتين على الأقل، في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.

المستندات المطلوبة

شهادة المؤهل الدراسي (البكالوريوس)

شهادة تقديرات المواد خلال سنوات الدراسة (في مرحلة البكالوريوس) شهادة بقضاء فترة الامتياز.

شهادة بفترة التدريب العملي (طبيب مقيم) بالقسم المتقدم إليه بإحدى مستشفيات الأورام بالمستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.

صحيفة حالة جنائية سارية.

4 صورة شخصية حديثة

صورة البطاقة (الرقم القومي)

شهادة الميـلاد

الموقف من التجنيد للأطباء الذكور

نتيجة تحليل المخدرات

موافقة جهة العمل لمن يعمل وإقرار بعدم العمل لمن لا يعمل.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب باسم عميد معهد جنوب مصر للأورام - جامعة أسيوط.

وظائف شاغرة لمعيدين في جامعة الأزهر

وتطلب كلية الصيدلة في جامعة الأزهر في تخصصات (الميكروبيولوجيا– العقاقير والنباتات الطبية– الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية –السموم – الكيمياء الدوائية– الكيمياء التحليلة – الكيمياء العضوية الصيدلية).

ومن المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر:

صورة شهادة الإجازة العالية البكالوريوس موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج.

صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي.

صورة شهادة الميلاد.

صورة الموقف من التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

6 صور شخصية حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية سارية باسم جامعة الأزهر.

شروط التقديم