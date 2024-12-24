نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إجراءات مهمة من محافظة القاهرة لتطوير حي الخليفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت محافظة القاهرة في اتخاذ حزمة من الإجراءات في إطار خطة تطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة، تضمنت عدة خطوات كالتالي: البدء تدريجيا في إخلاء مجزر البساتين من العنابر.

العمل على تشغيل ورفع كفاءة مجزر 15 مايو.

متابعة عمل مجزر 15 مايو وإقبال الجزارين.

اتباع المعايير الصحية، والفنية، والبيئية داخل مجزر 15 مايو ليحل بديلا عن مجزر البساتين العام المقبل.

المرحلة الأولى تبدأ بعنبر الضأن لذبح الأغنام.

الاستعداد لتجهيزعنبر ذبح الأبقار والجمال داخل مجزر 15 مايو مصنع المادة الملونة الاستعداد لإقامة مصنع المادة الصحية الملونة المستخدمة في ختم الذبائح على مستوى الجمهورية.

يخدم مجزر 15 مايو نحو 12 حي بالمنطقة الجنوبية بالاضافة إلى المحافظات المجاورة. مساحة المجزر المجزر يقام على 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا، وعنبرين للذبح حاليا.

إقامة محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه وكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.