نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إجراءات مهمة من محافظة القاهرة لتطوير حي الخليفة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت محافظة القاهرة في اتخاذ حزمة من الإجراءات في إطار خطة تطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة، تضمنت عدة خطوات كالتالي:
- البدء تدريجيا في إخلاء مجزر البساتين من العنابر.
- العمل على تشغيل ورفع كفاءة مجزر 15 مايو.
- متابعة عمل مجزر 15 مايو وإقبال الجزارين.
- اتباع المعايير الصحية، والفنية، والبيئية داخل مجزر 15 مايو ليحل بديلا عن مجزر البساتين العام المقبل.
- المرحلة الأولى تبدأ بعنبر الضأن لذبح الأغنام.
- الاستعداد لتجهيزعنبر ذبح الأبقار والجمال داخل مجزر 15 مايو
مصنع المادة الملونة
- الاستعداد لإقامة مصنع المادة الصحية الملونة المستخدمة في ختم الذبائح على مستوى الجمهورية.
- يخدم مجزر 15 مايو نحو 12 حي بالمنطقة الجنوبية بالاضافة إلى المحافظات المجاورة.
مساحة المجزر
- المجزر يقام على 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا، وعنبرين للذبح حاليا.
- إقامة محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه وكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.