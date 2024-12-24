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عاجل - إجراءات مهمة من محافظة القاهرة لتطوير حي الخليفة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إجراءات مهمة من محافظة القاهرة لتطوير حي الخليفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت محافظة القاهرة في اتخاذ حزمة من الإجراءات في إطار خطة تطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة، تضمنت عدة خطوات كالتالي:

  • البدء تدريجيا في إخلاء مجزر البساتين من العنابر.
  • العمل على تشغيل ورفع كفاءة مجزر 15 مايو.
  • متابعة عمل مجزر 15 مايو وإقبال الجزارين.
  • اتباع المعايير الصحية، والفنية، والبيئية داخل مجزر 15 مايو  ليحل بديلا عن مجزر البساتين العام المقبل.
  • المرحلة الأولى تبدأ بعنبر الضأن  لذبح الأغنام.
  • الاستعداد لتجهيزعنبر ذبح الأبقار والجمال  داخل مجزر 15 مايو

مصنع المادة الملونة

  • الاستعداد لإقامة مصنع المادة الصحية الملونة المستخدمة في ختم الذبائح على مستوى الجمهورية.
  • يخدم مجزر 15 مايو  نحو 12 حي  بالمنطقة الجنوبية  بالاضافة إلى المحافظات المجاورة.

مساحة المجزر

  • المجزر يقام على 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا، وعنبرين للذبح حاليا.
  • إقامة محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه  وكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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