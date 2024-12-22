الاثنين القادم سيتم إجراء قرعة الحج السياحي وإعلان أسماء الفائزين بعد غلق باب التسجيل

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رياض - احمد صلاح - الاثنين القادم سيتم إجراء قرعة الحج السياحي، قبلت أمس الطلبات والتسجيلات للمواطنين الذين يرغبون في أداء مناسك الحج والسفر من خلال شركات السياحة الحج السياحي، والذي انطلق في 20 نوفمبر الماضي وفقا للضوابط والشروط المعمول بها للحج السياحي للعام 1446، ومن المقرر أن تجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي، وسيتم إعلان النتائج في 23 ديسمبر الجاري.

الاثنين القادم سيتم إجراء قرعة الحج السياحي

نبهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج لعام 1446ه / 2025م بضرورة التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية المرخصة وفروعها المنتشرة في جميع المدن والمحافظات، وعدم اللجوء إلى السماسرة والوسطاء لتفادي تعرضهم لعمليات الاحتيال وفقدان حقوقهم.

الغرفة التجارية تحذر

أهابت الغرفة بالمواطنين بضرورة الحذر من التعامل مع الكيانات غير القانونية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو تقدم عروضا تروج لها بعض الأفراد الذين يمتلكون سجلات تجارية لخدمات السفر، وقد أكدت الغرفة أن هذه الكيانات والشركات لا تحمل الترخيص اللازم من وزارة السياحة والآثار، مما يمنعها من تنظيم رحلات الحج، ونصحت المواطنين بالتحقق من ترخيص الشركة من وزارة السياحة قبل القيام بالحجز لرحلات الحج عبر شركات السياحة.

القواعد المتعلقة بأداء فريضة الحج