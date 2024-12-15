الرئيس السيسي يوقع قانونًا بمنح التزام بناء وتطوير وتشغيل محطة لوجستية بميناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) شركة مساهمة مصرية.

وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.