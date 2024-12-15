”الورقي في مواجهة الرقمي”.. في ثاني أيام المؤتمر العام السادس للصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - عقدت سلسلة من الندوات وجلسات العمل الخاصة بتطوير مهنة الصحافة ماليا وتكنولوجيا وتشريعيا في ثاني أيام فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة فعاليات يومه الثاني لانعقاده بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة.

وقالت لميس الحديدي - التي أدارت جلسة خاصة عن اقتصاديات مهنة الصحافة - إن الصحافة منتج وسلعة تعرضت إلى "تسونامي" المواقع الإلكترونية التي أصبحت تحتل اهتمام القارئ.

من جانبه قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق والنقيب الصحفيين الأسبق، إن الجريدة الورقية " لم تمت " وما زالت تنافس المواقع الإلكترونية أو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في دول العالم ويجب أن نواجه هذه الوسائل المتطورة ونتفاعل معها.

وأضاف أن لمواجهة التحديات لابد أن نبحث عن وسائل تمويل متعددة، لافتا إلى أن الإعلام أصبح صناعة مكلفة في العالم كله أيضا ولابد أن يكون هناك فكرة الاشتراك الإلكتروني.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الدكتور عبد الفتاح الجبالي، أن الإصلاح الاقتصادي والمالي بجب أن يرتكز على تغير الفكر وإعادة هيكلة العمالة في مؤسسات الإعلام.

وقال رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق غالي محمد، إن "الورقي" لم يمت حتى الآن ولكن مع تطوير المحتوى وتعظيم الموارد التي تصنع التوازن بين المصروفات والإيرادات.

بدوره أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تواجه تحديا كبيرا مثل الصحافة الورقية في ظل مواجهتها منافسة شرشة من مواقع التواصل الاجتماعي إذ أن الاهتمام بـ"الترند" أصبح أكثر من الاهتمام بالرأي هناك ضرورة ملحة لتدشين مشروع لإطلاق منصة للصحف الديجيتال، وإيجاد صيغ جديدة ومبتكرة آخرى لتطوير الصحافة الإلكترونية وتسهيل مهمتها في توصيل رسالتها الإعلامية، خاصة وأن تمويل الصحافة أصبح ضرورة في ظل الخسائر المرعبة للصحافة الورقية.