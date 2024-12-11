رئيس الوطنية للصحافة: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها”هدفنا الرئيسي ”.. وتكثيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لم تدخر أي جهد على مدار الأربع سنوات الماضية لدعم ومساندة المؤسسات الصحفية القومية والعمل على تحسين أوضاع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، ولم تتوان للحظة عن فتح جميع الملفات الشائكة وحلها واستثمار أصول المؤسسات لزيادة التدفقات النقدية بها، وشدد على أن هدف الهيئة الرئيسي هو الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها وهو ما يفرض على الجميع بذل المزيد والمزيد من الجهد.

جاء ذلك خلال استقباله مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية؛ للتهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية برئاسته الهيئة لفترة ثانية، معربين عن تقديرهم الشديد لما بذلته الهيئة على مدار الأربع سنوات الماضية من جهود للحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية ومساعدتها لأداء دورها التثقيفي والتنويري .

وقد أشاد الحاضرون بالجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة لدعم المؤسسات مالياً وإدارياً، مؤكدين أن جميع العاملين بالمؤسسات يشعرون بذلك وهو ما يتضح من خلال متابعة الهيئة اليومية والمستمرة للعمل اليومي داخل المؤسسات.

وأعرب رؤساء اللجان النقابية عن رغبتهم في عقد لقاءات دورية مع الهيئة لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالمؤسسات، حيث رحب رئيس الهيئة بهذا الاقتراح وأبدى ترحيبه بهذه الفكرة، مؤكداً على ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

وفى نهاية اللقاء، قدم البدوي درع النقابة تكريماً للشوربجي، لما يبذله من جهود لخدمة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية متمنياً له التوفيق والنجاح رئيساً للهيئة لفترة ثانية.