رئيس جامعة الأزهر ونائبه الدكتور محمود صديق يشهدان جانبًا من بروفات الإنشاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - شهد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين، جانبًا من بروفات فريق الإنشاد الديني بالجامعة، في كلية التربية بنين؛ استعدادًا للمشاركة في الموسم الثالث عشر من مهرجان مسابقة (إبداع ١٣) لطلاب الجامعات الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن فضيلة الدكتور سلامة داود يحرص على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيعها؛ بهدف تأهيل جيل مبدع من طلاب وطالبات الجامعة في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.