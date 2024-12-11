سويلم يلتقى المدير الإقليمي للمركز الدولي لبحوث التنمية ومدير إدارة المياه فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - الإعداد لمشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة بمشاركة مصر والاردن وتونس والمغرب

الدكتور سويلم :

- أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول فى مجال التحلية خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه فى الدول العربية

- أهمية مواصلة البحوث المعنية بتقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية لإنتاج الغذاء

- أهمية الإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه

على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالسيد الدكتور/ وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية IDRC ، والسيدة الدكتورة/ ماري ماثيوز مدير إدارة المياه فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، والسيد الدكتور/ محمد بيومى خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة AWARe ، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .

وقد أشار الدكتور سويلم للاجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمى الرائد لإستخدام تكنولوجيا التحلية فى الزراعة بمشاركة (٤) دول عربية هى مصر والاردن وتونس والمغرب ، مشيرا لمشاركة ممثلى الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة" خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون بين الدول الاربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية فى الدراسات البحثية التطبيقية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة فى هذا المجال خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه فى الدول العربية ، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائي .

وأكد سيادته خلال اللقاء على أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء ، بالإضافة للإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه .