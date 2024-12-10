نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس السكة الحديد يتفقد المنطقة الجنوبية لمتابعة انتظام العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيارة ميدانية للمنطقة الجنوبية بأسوان لتفقد المحطات والورش وانتظام العمل ولمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تتم على أرض الواقع.

رافق “عامر” في الزيارة نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابه العامة.

كان في استقبال الحضور عدد من قيادات الهيئة بالمنطقة الجنوبية، حيث تفقد رئيس الهيئة، المحاكي الجديد بالمنطقة الجنوبية والذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب لقائدي القطارات والفنيين بالهيئة بما يواكب أسس التدريب العالمية الحديثة ويساهم في تطوير القدرات والإمكانيات المهنية والفنية للعاملين بالهيئة.

كما تفقد رئيس الهيئة والوفد المرافق له ورش أسوان والتي تقع على مساحة 46714 مترا مربعا ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي ورش متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

وعقد رئيس الهيئه والوفد المرافق له، لقاء موسعا بكافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد بالمنطقة الجنوبية.

وتحدث رئيس الهيئة عن ما توليه الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري باعتباره أحد أهم المحاور الخمسة لعملية التطوير التي تشهدها الهيئة.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على كافة المزلقانات والعمل على تطوير وصيانة وتجهيز غرف خاصة بالخفراء، حتى يتمكنوا من تأدية عملهم براحة وأمان.

ووجه بضرورة الاهتمام بالاستراحات تيسيرا على طوائف التشغيل ونقل الاستراحة الموجودة بفرز الأقصر إلى محطة الأقصر حتى يتمكن قائدو ومشرفو القطارات من القيام بواجباتهم بسهوله ويسر.

كما أشار المهندس محمد عامر، إلى توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، بالاهتمام بالوجه القبلي والمنطقة الجنوبية، والسد العالي لما لها من أهمية سياحية كبيرة، وضمن خطه الدولة لتطوير صعيد مصر.

من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، أن الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال أماكن التدريب المختلفه في جميع مناطق الهيئة.

وتحظى الهيئة بمعهد تدريب وردان المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ويضم العديد من الكفاءات في كافة التخصصات، المعهد العالي لتكنولوجيا النقل الذي يخرج دفعات جديدة من الطلبة قادرين على التعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجالات السكك الحديدية ومجالات النقل المختلفة.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير كافة النفقات المالية التي تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم التي يبذلونها من أجل هيئهم.

وتحدث رئيس النقابة العامة مؤكدا تعاون كافة قيادات الهيئة مع النقابة العامة، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر وكافة النواب والقيادات.

وأكد أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين، وآخرها ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة بعد أن كان يتم الصرف على أساسي 2022.

كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة بصرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة للمحالين للمعاش دون قضايا، وجار دراسة إمكانية صرفها للموجودين بالخدمة.

وفي ختام اللقاء، استمع رئيس الهيئة ورئيس النقابة العامة والحضور إلى عدد من العاملين ومطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدين تظافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع الطوائف التشغيل من أجل رفعة الهيئة وتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.