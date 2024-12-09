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وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يفتتحون محطة لتحلية المياه بمركز الشيخ زويد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يفتتحون محطة لتحلية المياه بمركز الشيخ زويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ترافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء  محطة  لتحلية مياه الشرب بمركز الشيخ زويد، وذلك بطاقة إنتاجية  200 متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى مركز الشيخ زويد ورفح  بقرى "صلاح الدين - شبانة - الجوره - أبو العراج"، وذلك بتمويل من البنك الأهلى المصري.

كما تفقدت  وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك القافلة البيطرية بقرية أبو العراج بالشيخ زويد، حيث تهدف القوافل البيطرية لرفع المستوي المعيشي للمربي الصغير عن طريق تحسين الصحة الحيوانية التى يمتلكها المربي "أغنام – رؤؤس ماشية"، وتقدم القافلة خدماتها مجانية من أدوية وعمليات جراحية، وتستهدف  المربي الصغير الأكثر احتياجا  بالقري والنجوع، حيث يقوم مشروع تنمية الثروة الحيوانية مجانا لعدم مقدرة صغار المربيين والمزارعين على تحمل عبء تكلفتها، ويتم تنفيذ القوافل  من علاج والعمليات الجراحية بهدف رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المربى الصغير والحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما حرصت على تفقد  الأنشطة الترفيهية التي يتم تقديمها للأطفال.

وعقب نهاية الجولة واستجابة لطلب أبناء مركز الشيخ زويد  أوقفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موكبها تلبية لطلب أبناء المركز الذين اصطفوا على جانبي الطريق وطلبوا التقاط الصور التذكارية معها.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تلبية طلب الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم، معبرين عن سعادتهم برؤية الوزيرة وزيارتها المركز والاستجابة لطلبهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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