نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمريض حلوان تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى ضوء التعاون القائم بين كلية التمريض جامعة حلوان والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استقبل الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض، الوزير المفوض علياء أبو النجا ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك لحضور حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية.

فقد استضافت كلية التمريض جامعة حلوان فى مقرها على مدار أسبوعين البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين من الفريق الصحى بمجال صحة الأم والطفل، والذي تضمن تمثيل لكل أعضاء الفريق الطبي من ممرضين، وأطباء.

ومن جانبه رحب الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالمتدربين من مختلف الدول الأفريقية، مهنئًا بهذه المناسبة السعيدة والتخرج من البرنامج بعد التطبيق العملي، وعمل الزيارات الميدانية أسبوعين مكثفين، وشمل محاضرات نظرية وتدريب عملي وزيارة لمستشفى ٥٧٣٥٧، مستشفى بهية، بهدف نقل الخبرات والمعارف بين مختلف الفرق الصحية ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمختلف المواطنين في الدول الأفريقية.

أكدت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، أهمية هذا الاحتفال المتمثل في تخرج مجموعة مميزة من مقدمي الرعاية الصحية الأفارقة من برنامج تدريب بناء القدرات. وأشادت بتفاني المتخرجين وعملهم الجاد الذي أوصلهم إلى هذه اللحظة المفتخر بها. فخلال الأيام الماضية، انخرطوا في تدريب مكثف اكتسبوا من خلاله مهارات جديدة ووسعوا نطاق معرفتهم بهدف خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل.

وقد أفادت ان البرنامج التدريبي صُمم لتزويدكم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة في أنظمة الرعاية الصحية، واكملت كلمتها انهم خلال رحلتهم، كوّنوا اتصالات متعددة واكتسبوا معارف ومهارات تمكنهم من تحسين تقديم الرعاية الصحية ونتائجها في جميع أنحاء إفريقيا.

وقالت عميدة كلية التمريض، اعتبروا هذه المرحلة بداية مسيرتكم كسفراء للتميز، قادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتكم. فشغفكم والمهارات التي اكتسبتموها تساهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في إفريقيا. واجهوا التحديات بثقة، مدركين قدرتكم على إحداث فرق إيجابي، وتذكروا أننا معًا نبني مستقبلًا أكثر صحة وإشراقًا للجميع.

وقدمت الوزير المفوض علياء أبو النجا الشكر لجامعة حلوان وابدت سعادتها بهذا التعاون المثمر، متمنية استمرار اواصر التعاون بين الجهتين لإحداث تطوير وتبادل خبرات بين مصر وإفريقيا في المجال الصحي.

وقد شارك فى البرنامج التدريبي 19 متدرب من 14 دولة أفريقية ضمت بوركينا فاسو، النيجر، جزر القمر، بوروندي، غينيا الاستوائية، الجابون، مدغشقر، سيراليون، الكونغو برازافيل، تنزانيا، غينيا كوناكري، غانا، نيجيريا، وتشاد. وشارك فى تقديم البرنامج التدريبي نخبة من الأساتذة بأقسام الكلية المختلفة.

وقد وجه ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الشكر للدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية، على استضافة البرنامج التدريبي وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ البرنامج التدريبي بشكل مشرف.

هذا وقد قام بالتنسيق للبرنامج التدريبي الدكتورة إيناس إبراهيم، والدكتورة غادة غلاب، والدكتور وليد سيد، والدكتورة ايمان عاطف