مدبولى: أكثر من 25 ألف شاحنة خرجت من مصر لأشقائنا فى فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيبدأ حديثه هذا الأسبوع بالملف الخارجي، قائلا: تابعنا جميع تطورات الوضع التي جاءت مبشرة فى البداية بوقف إطلاق النار فى لبنان وما لبثنا إلا وبدأت مشاكل سوريا، والتي أكد الرئيس موقفنا الثابت تجاه هذه القضية.

وأوضح أن هناك أكثر من 25 ألف شاحنة خرجت من مصر لأشقائنا فى فلسطين ومصر لن تتواني عن دعم إخواتنا هناك.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي، شهدنا تدشين خط الرورو وتدشين علم مصر على سفينة جديدة تم ضمها للأسطول المصري، وعقدنا لقاءات يومها مع شركات كبرى ترغب فى الاستثمار فى مصر.

وأوضح أنه خلال الأسبوع المقبل سنعلن عن خطة الطروحات وهناك شركات سيعلن عنها فى قطاعات الأدوية وغيرها، وسنعلن بالتفصيل، وسيكون هناك طرح من ٣ لـ٤ شركات تابعة للقوات المسلحة.

أيضا من الأخبار المهمة أن وزير الاستثمار حصل على موافقة مقترح خطة تنظيم سوق السيارات العام المقبل لتكون مطابقة للمواصفات ولها مراكز صيانة وقطع غيار، وهو ما يهمنا، وتم وضع الضوابط بالشراكة مع كبار المصنعين والمستوردين.

وأشار إلى أنه كانت هناك زيارة مهمة لشركة بريتيش بتروليوم، وهناك التزام من الشركة بتسريع عمليات البحث والتنقيب لزيادة الإنتاجية وسيكون هناك لقاء مع وزير البترول لإعلان التفاصيل.

وتابع: زرت أيضا 5 مستشفيات أستطيع تسميتها قلاعا صحية، وهو رد على من يسأل عن اهتمامنا بملف الصحة، وسنبدأ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل لإضافة مستشفيات جديدة للمنظومة، وخلال النصف الأول من هذا العام وفرنا ٤٠ مليارًا للشراء الموحد لإنتظام إنتاجية وتوزيع وتوفير الأدوية لأنه كان هناك بعض المتأخرات ونتحرك لحلها بصورة جذرية.