مدبولي: الحكومة تعمل على تنظيم الخطاب الإعلامي والتصدي لمحاولات تخريب الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لتنظيم الخطاب الإعلامي، مع التصدي لأي محاولات تستهدف تخريب الدولة أو التشويش على استقرارها.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن المواطن المصري له الحق في الحصول على المعلومات الصحية والضرورية التي تهمه، لكن دون المساس بصورة الدولة من الداخل أو نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسساتها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى لطرح كافة المعلومات للمواطنين بشكل سليم وواضح، لضمان تزويدهم بالحقائق دون أي تلاعب، مع الحفاظ على صورة الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.