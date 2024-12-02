وزيرة التنمية المحلية تشارك في إحتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا يكرم الدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ علي مستوي الدول العربية

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مساء أمس في احتفالية تسليم جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2024 .

جاء ذلك بحضور السيد / علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وصاحب الجائزة والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى والشئون البرلمانية الأسبق، و الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر " زعيم الأغلبية بمجلس النواب " والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وعدد من السادة الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجامعات المصرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية وأعضاء مجلس أمناء الجامعة .

ومن جانبها قدمت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، والدكتور يحيي المشد رئيس الجامعة على دعوتها لحضور احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمى في دورتها السابعة لعام 2024.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تعد أحد الصروح التعليمية الكبرى في مصر وتقوم بدور مهم ومحوري في خدمة منظومة التعليم العالى و البحث العلمى والابتكار ، كما تقوم الجامعة بدور رائد لخدمة المجتمع المصرى وقامت بالعديد من المساهمات والمشاركة المجتمعية لدعم مشروعات التنمية على أرض المحافظات خلال السنوات الماضية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ان احتفالية اليوم هي رسالة مهمة حول أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة البحث العلمى لخدمة وتنمية المجتمع وتقديم وإبتكار حلول جديدة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و شهدنا خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع على أرض المحافظات، إيمانًا بدور البحث العلمى والتعليم العالى المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وباعتبارهما قاطرة التنمية الحقيقة للدول سواء اقتصادية أو اجتماعية .. ولن تستطيع أي أمة أن تأخذ مكانتها إلا بهما .

كما أشادت الدكتورة منال عوض باهتمام جامعة الدلتا بمنظومة البحث العملى فالدولة المصرية تذخر بالعديد من الباحثين والباحثات والمبتكرين والعلماء والعقول النيرة والكفاءات في الكثير من المجالات وسيكون لهم دور في بناء مستقبل هذا الوطن العظيم .

وهنأت وزيرة التنمية المحلية جميع الباحثين الفائزين بجوائز الدكتور محمد ربيع ناصر في دورتها السابعة متمنية لهم دوام التوفيق والتقدم .

وشهد الاحتفال تكريم الدكتورة منال عوض

ومنحها درع جامعة الدلتا من الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ علي مستوي الدول العربية لعام ٢٠٢٤ ، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح خلال توليها منصب وزيرة التنمية المحلية لتحقيق تطلعات المواطنين في جميع المحافظات .

ويشار إلى أن جائزة د ربيع للبحث العلمى والتي انطلقت قبل 7 أعوام تتضمن أيضا تكريم أفضل الباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مجال العلوم الهندسية والطبية بالإضافة إلى العلوم الزراعية والأمن الغذائي.