نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين فى حادث غرق المركب السياحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى ( سى ستورى )، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت الجهود عن العثور على عدد ( 9 ) أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم ( 5 ) على قيد الحياة وإنتشال ( 4 ) متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.