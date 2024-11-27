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القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين فى حادث غرق المركب السياحى

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أحمد جودة - القاهرة - إستكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى ( سى ستورى )، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت الجهود عن العثور على عدد ( 9 ) أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم ( 5 ) على قيد الحياة وإنتشال ( 4 ) متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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