نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: استقرار الأجواء وفرص أمطار على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، حيث من المتوقع أن تسود أجواء مستقرة على معظم أنحاء الجمهورية مع انحسار فرص الأمطار التي قد تطرأ على بعض المناطق.

تفاصيل الطقس اليوم:

الطقس نهارًا : من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على معظم المناطق، مع درجات حرارة معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على معظم المناطق، مع درجات حرارة معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس ليلًا: يظل الطقس باردًا، خصوصًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص سقوط الأمطار:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري : من المحتمل أن تشهد بعض المناطق أمطارًا خفيفة إلى معتدلة.

: من المحتمل أن تشهد بعض المناطق أمطارًا خفيفة إلى معتدلة. الشبورة المائية: تحذر الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا تلك القريبة من المسطحات المائية، في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري : العظمى 20°، الصغرى 15°.

: العظمى 20°، الصغرى 15°. السواحل الشمالية : العظمى 20°، الصغرى 15°.

: العظمى 20°، الصغرى 15°. شمال الصعيد : العظمى 21°، الصغرى 9°.

: العظمى 21°، الصغرى 9°. جنوب الصعيد: العظمى 23°، الصغرى 12°.

الرياح:

نشاط الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

نصائح الأرصاد: