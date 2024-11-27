نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مصر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكد ضرورة الحلول السياسية للأزمات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، رحبت من خلاله ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل بداية لخفض التصعيد في المنطقة، وهي خطوة هامة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالكامل.

خفض التصعيد في لبنان

أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن وقف إطلاق النار يشكل فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان، مشيرة إلى ضرورة تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان وتعزيز سيطرته على الأراضي اللبنانية كافة.

وأكدت مصر أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

دعم الحلول السياسية الشاملة

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي، على أن يتم ذلك دون أي إملاءات خارجية، ومن خلال توافق داخلي يضمن الاستقرار السياسي للبلاد.

دعوة لوقف العدوان في غزة

جددت مصر تأكيدها على أهمية استخدام وقف إطلاق النار في لبنان كنقطة انطلاق نحو وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي استمر لأكثر من عام.

وأكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

التزام القانون الدولي

كما شددت وزارة الخارجية المصرية على أن الحلول العسكرية لن تكون مجدية في الأزمات الإقليمية، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو من خلال التفاوض والحوار، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار زمني محدد، تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.