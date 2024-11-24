نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تزور جمعية المحاربين القدامي بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بجامعة القاهرة زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر ومرور ٥١ عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاءت الزيارة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة حيث نظمها مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هالة عفيفي بإشراف كل من المنسق العام للمكتب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبمشاركة بعض عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الجامعة.

وخلال الزيارة، استمع وفد الجامعة إلى تعريف شامل حول تاريخ تأسيس الجمعية، وأهدافها، وأنشطتها المختلفة، والخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية التي تقدمها لمصابي العمليات وأسر الشهداء وأعضائها لغرس روح الولاء والانتماء لدى طلابها، ونشر الوعي بينهم حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، مشيدًا بحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه من تضحيات في حب الوطن.

تضمنت الزيارة جولة لمركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومصنع الأجهزة التعويضية، ومركز الغسيل الكلوي، ودار متحدي الإعاقة من البنين والبنات، إلى جانب التعرف على الأعمال الفنية والمنحوتات التي يصنعها المحاربون.

وأعرب الأساتذة والطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة وشعورهم بالفخر والاعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة لأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

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