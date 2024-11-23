نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين نادي المهندسين، نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور المهندس حسام الزغاوي- رئيس النقابة الفرعية بسوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي- نائب المحافظ نيابة عن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة النقابة ونخبة من المهندسين، في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية.



وفي بداية كلمته قال "النبراوي": أرحب بالسادة الحضور وبمهندسي سوهاج الذي أعتز للغاية بالمودة التي تجمعني بهم منذ سنوات طويلة، وأتقدم لهم بالتهنئة لهذا الإنجاز الذي سيخدم كل مهندسي سوهاج. مؤكدًا أن إفتتاح النادي يمثل خطوة هامة في تعزيز الدور الاجتماعي للنقابة وتحقيق مصالح لأعضائها.



وأضاف "نقيب المهندسين": يضيف افتتاحنا لهذا النادي أصل جديد متميز لأصول النقابة، كما يؤكد أن نقابة المهندسين لا تكتفي بالشعارات، لكنها تعمل على أرض الواقع لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية اللائقة للمهندسين في كل النقابات الفرعية والمحافظات، فهذه شعارات رفعناها منذ سنوات، واليوم تتحقق على أرض الواقع، ونعد خلال الفترة المقبلة باستكمال العمل لتقديم مزيد من الخدمات.



وقال "النبراوي": في هذا الصدد، أود الإشارة إلى أننا منذ ايام قليلة، افتتحنا توسعات ومبنى جديد في النقابة الفرعية بالاسماعيلية، ووضعنا حجر الأساس لنادي المهندسين بقنا، وفي نقابة الأقصر جاري العمل على تأسيس منشآتها ونادي لمهندسيها.

وأكد علي الإهتمام بتطوير كافة النوادي، وتقديم الخدمات النقابية لكافة المهندسين بمحافظات الجمهورية. مشيرا إلى أن النقابة ممثلة في هيئة مكتبها ومجلسها تضع على رأس أولوياتها مهمة الدفاع عن مهنة الهندسة وحقوق المهندسين.



كما أعرب المهندس طارق النبراوي عن شكره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لكافة النقابات المهنية.



بدوره، نقل نائب المحافظ تحيات السيد المحافظ للنقيب العام للمهندسين وللحضور جميعا، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين المحافظة ونقابة المهندسين فى العديد من المشروعات التنموية على أرض سوهاج، مقدما التهنئة للمهندسين بافتتاح هذا الصرح الجديد، مشيرًا إلى أن النادي سيسهم في دعم مهندسي المحافظة ويوفر لهم بيئة ملائمة لتنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في تنمية وتطوير المجتمع، مؤكدًا أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والنقابات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وفي ختام الافتتاح، أعرب المهندس حسام الزغاوي عن سعادته بهذا الإنجاز، داعيًا كافة المهندسين في سوهاج إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي والعمل على تطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع.

ويضم النادي الجديد الذي أنشيء على مساحة 13 ألف متر مربع "مبني اجتماعي، وملعب خماسي، وحمام سباحة، ولاند سكيب، وكافيتريا"، ليشكل مركزًا مجتمعيًا يعزز التواصل بين المهندسين ويقدم لهم فرصًا للتطوير المهني والاجتماعي.

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