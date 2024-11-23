نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024: رياح شديدة وأمواج مرتفعة وأمطار غزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة وموجة من الطقس السيء المتوقعة غدًا الأحد 24 نوفمبر 2024.

حيث يتوقع أن يشهد الطقس نشاطًا كبيرًا في الرياح مع زيادة في ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

تفاصيل حالة الطقس

الرياح: من المتوقع أن تصل قوة الرياح إلى 50 كم/س، مع هبات تصل إلى 70 كم/س خلال فترات متقطعة. ويُتوقع أن تنشط الرياح بشكل أكبر مساء اليوم السبت، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الأمواج: من المتوقع أن ترتفع الأمواج في البحر المتوسط لتصل إلى ما بين 3 إلى 5 أمتار، مما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية. هذه الحالة ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ولكن بشكل أقل حدة.

درجات الحرارة: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير غدًا الأحد، خاصة على المرتفعات الجبلية حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي. وستكون الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

الأمطار:

الإسكندرية والمناطق الغربية: فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال حدوث حبات برد وضربات برق أحيانًا.

فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال حدوث حبات برد وضربات برق أحيانًا. الدلتا: تشمل كفر الشيخ، شمال البحيرة، إدكو، رشيد، المحمودية، أبوحمص، كفر الدوار، دمنهور والمناطق المجاورة. الأمطار قد تكون غزيرة مع برق وحبات برد.

تشمل كفر الشيخ، شمال البحيرة، إدكو، رشيد، المحمودية، أبوحمص، كفر الدوار، دمنهور والمناطق المجاورة. الأمطار قد تكون غزيرة مع برق وحبات برد. مدن أخرى: أمطار متفرقة وغزيرة أحيانًا في دمياط، بورسعيد، شمال الدقهلية، وساحل شمال سيناء. قد تمتد الأمطار بشكل متفرق إلى مناطق من وسط الدلتا مثل المحلة الكبرى.

نصائح وتحذيرات:

تنبه الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة بسبب الظروف الجوية المتوقعة، لا سيما في المناطق الساحلية، حيث من المتوقع أن يؤثر نشاط الرياح والأمواج المرتفعة على حركة الملاحة البحرية.

يُنصح بتجنب تخفيف الملابس في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقع، خاصة في الليل.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر.

تستمر الأرصاد في متابعة التطورات الجوية وتدعو الجميع إلى الاستعداد جيدًا لهذه الحالة الجوية.