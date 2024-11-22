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محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الأوقاف بقرية الروضة للمشاركة لإحياء ذكرى الشهداء (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الدكتور أسامة العسكري وزير الأوقاف بقرية الروضة في مركز بئر العبد، بمرافقة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والنواب ومشايخ وعواقل القبائل بالمحافظة.

 

وتأتي زيارة وزير الأوقاف للمشاركة في إحياء الذكرى السابعة لمذلحة مسجد الروضة التي وقعت قبل سبع سنوات واستشهد فبها قرابة 311, شخصا من أهالي قرية الروضة.

 

ويردي وزير الأوقاف ومحافظ شمال سيناء صلاة الجمعة بمسجد شهداء الروضة زمن ثم يشارك في حفل إحياء الذكرى السابعة لمذبحة شهداء الروضة وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية الروضة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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